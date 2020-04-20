Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
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Başsavcı, Başkale, Van, Güncel

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

20.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:09
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'dan 7 Nisan 2020'de Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi'ne giden 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. Ancak İstanbul'dan gelen başka şahısların da olduğu ve mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonunda mahalledeki toplam vaka sayısının 44'e ulaştığı belirtilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı köyün muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, İstanbul'dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan muhtar Mikail Duman hakkındaki haberler üzerine harekete geçti. Mahallede 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

MUHTAR GİZLEMİŞTİ

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı. Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti.

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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