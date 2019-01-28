Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde kızını boğarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuşba ilçesinde ikamet eden N.A., iddiaya göre, bir eğlence merkezinde çalıştığı için eve geç gelen kızı Ayşe A. ile arasında kavga çıkmıştı. Bu esnada cinnet getiren anne, kızını boğarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu. Anne N.A., bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

Kaynak: İHA