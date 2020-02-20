Van Büyükşehir Belediyesinden 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

20.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:24

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.



Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları, kentte yapmış oldukları araştırmalar sonucu tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verdi. 2'i çocuk 3'ü yetişkin olan vatandaşlar, tekerlekli sandalyelerini Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın'dan aldı.



Tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar, her zaman engellilerin yanında olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti. - VAN

Kaynak: İHA