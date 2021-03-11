Valorant Avrupa takım sıralamalarında değişmeler oldu
Geliştiricisi Riot Games'in olduğu Valorant'ta espor zirvesinde rekabet gün geçtikçe çoğalıyor. İşte Avrupa Valorant takım sıralaması ve Türkiye takımlarının dünya çapında sıralaması...
Vlr.gg sitesine göre değişiklik gösteren The Spike sıralamasında, bayağı bir takımın sıralaması değişti. Mehmet Yağız "cNed" İpek'in de yer aldığı Raise Your Edge takımı 25 sıra bi anda atladı ve ilk 10'a kendisini atmayı başardı.
VALORANT AVRUPA TAKIM SIRALAMASI
- Ninjas in Pyjamas
- Team Heretics
- G2 Esports
- FunPlus Phoenix
- Fnatic
- OG Esports
- Team Liquid
- Guild Esports
- Dfuse Team
- Raise Your Edge
TÜRKİYE TAKIMLARI HANGİ SIRADA?
The Spike'ın oluşturduğu listede, ülkemizin espor takımları da yer almakta. Toplam 297 takımın yer aldığı listede, Türk takımlarının listedeki yeri şöyle;
20. sırada Futbolist
25. sırada BBL Esports
29. sırada Oxygen Esports
32. sırada fastPay Wildcats (No Org Found)
33. sırada Sangal Esports
34. sırada Zero Zone
35. sırada Cyber Skull Esports
42. sırada Other Side Esports
43. sırada Anatolia Esports
48. sırada RARE Esports
49. sırada Beşiktaş Esports
52. sırada Kafalar Esports
53. sırada We Need Org...