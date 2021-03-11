Valorant Avrupa takım sıralamalarında değişmeler oldu
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Valorant Avrupa takım sıralamalarında değişmeler oldu

11.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:56
Valorant Avrupa takım sıralamalarında değişmeler oldu

Geliştiricisi Riot Games'in olduğu Valorant'ta espor zirvesinde rekabet gün geçtikçe çoğalıyor. İşte Avrupa Valorant takım sıralaması ve Türkiye takımlarının dünya çapında sıralaması...

Vlr.gg sitesine göre değişiklik gösteren The Spike sıralamasında, bayağı bir takımın sıralaması değişti. Mehmet Yağız "cNed" İpek'in de yer aldığı Raise Your Edge takımı 25 sıra bi anda atladı ve ilk 10'a kendisini atmayı başardı.

VALORANT AVRUPA TAKIM SIRALAMASI

  1. Ninjas in Pyjamas
  2. Team Heretics
  3. G2 Esports
  4. FunPlus Phoenix
  5. Fnatic
  6. OG Esports
  7. Team Liquid
  8. Guild Esports
  9. Dfuse Team
  10. Raise Your Edge

TÜRKİYE TAKIMLARI HANGİ SIRADA?

The Spike'ın oluşturduğu listede, ülkemizin espor takımları da yer almakta. Toplam 297 takımın yer aldığı listede, Türk takımlarının listedeki yeri şöyle;

20. sırada Futbolist

25. sırada BBL Esports

29. sırada Oxygen Esports

32. sırada fastPay Wildcats (No Org Found)

33. sırada Sangal Esports

34. sırada Zero Zone

35. sırada Cyber Skull Esports

42. sırada Other Side Esports

43. sırada Anatolia Esports

48. sırada RARE Esports

49. sırada Beşiktaş Esports

52. sırada Kafalar Esports

53. sırada We Need Org...

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