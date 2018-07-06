Vali Yıldırım'ın Eşi İçin Mevlit Okutuldu

Muş Valisi Aziz Yıldırım, bir süre önce vefat eden eşi Selma Yıldırım için mevlit programı düzenledi.

Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Misafirlere yemek ikram edilen programda, Vali Yıldırım taziyeleri kabul etti.

Mevlit programına, Bingöl Valisi Ali Mantı, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.