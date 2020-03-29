İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
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İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyduğu için İstanbullulara teşekkür etti.

29.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:08
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyduğu için İstanbullulara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkışlama emojisi, Türk bayrağı resmi eşliğinde İstanbul fotoğraflarını paylaşan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"ELBETTE BU SOKAKLAR, MEYDANLAR CIVIL CIVIL OLACAK"

"Sevgili İstanbullular, aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır... Birlikte Başaracağız."

İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti

Kaynak: AA

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