Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
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Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl'ü ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a çıkışının yıl dönümünde evinde ziyaret ettiği Ulugöl'den dedesi İsmail Hakkı Durusu'nun anılarını dinledi.

Ziyarette dedesi ile anılarını anlatan Ulugöl, "7 yaşındayken dedeme 'Atatürk'ü nasıl götürdün?' diye sorardım. 'Evladım bir kaptan ne yapar, yolcusunu alır, gideceği yere salimen bırakır. Ben de bunu yaptım.' derdi. Dedem Karadeniz kaptanıydı. Tecrübesiz değil, yıllanmış bir kaptandı. Atatürk, kimseye müracaat etmeden, aramadan dedeme 'Harbiye'deki büroma gelir misin?' demiş ve dedem Harbiye'ye gitmiş. Hiç teklif dahi etmeden 'Hazırlan Samsun'a gidiyoruz.' demiş. O tarihi yolculuk bu şekilde başlamış. Hayatta en çok iftihar ettiğim kişi dedemdir. Dedem kendisini övmekten hoşlanmayan gerçek bir vatan kahramanıydı." ifadelerini kullandı.

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ulugöl, "Bunun yıllarca sürmesi benim en büyük arzum. Bugün, son yıllardaki en mutlu günümü yaşattınız." diyerek ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

"Nejat amcamızdan o tarihi yolculuğun hikayesini dinledik"

Vali Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan 102 yıl önce İstanbul'da kurtuluş mücadelemizin ilk başlangıcı, Bandırma Vapurumuzun Samsun'a hareket edişi. Biz bugün çok özel bir eve konuk olduk. Bandırma Vapurumuzun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat amcanın evinde misafiriz. Nejat amcadan 102 yıl önce, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a yaptığı o tarihi yolculuğun hatıralarını dinleme onuruna kavuştuk. 92 yaşında olan Nejat amcamızla sohbet etmekten, evinde misafir edilmekten çok büyük onur duyduk."

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torununu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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