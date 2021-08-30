Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi
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Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi

Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te, tayinleri çıkan Vali Yardımcıları Fehmi Sinan Niyazi ve Mesut Tabakçıoğlu ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan için veda programı düzenlendi.

Kilis'te, tayinleri çıkan Vali Yardımcıları Fehmi Sinan Niyazi ve Mesut Tabakçıoğlu ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan için veda programı düzenlendi.

Veda törenine Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile daire müdürleri katıldı.

Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, tayinleri çıkan Vali Yardımcıları Fehmi Sinan Niyazi ve Mesut Tabakçıoğlu ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'a Kilis'te yaptığı hizmetlerden dolayı çeşitli hediyeler takdim ettiler.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Bartın'a, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi Aydın'ın Kuyucak Kaymakamlığına, Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu'da Mardin'in Artuklu Kaymakamı olarak atanmıştı. - KİLİS

Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi
Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi
Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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