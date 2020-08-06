Vali Uçar nikah şahidi oldu
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, genç çiftin nikah törenine katıldı.
06.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:33
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, genç çiftin nikah törenine katıldı.
İpek Uçar ile hayatını birleştiren Gökhan Olcay'ın nikah töreni Bitlis Belediyesi Nikah dairesinde gerçekleştirildi. Nikah şahitliğini üstlenen Vali Çağatay, çifte ömür boyu sağlık ve mutluluk dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi. Fotoğraf çekiminin ardından nikah töreni sona erdi. - BİTLİS
Kaynak: İHA