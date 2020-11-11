Vali Tutulmaz, Havaalanı ve pist çalışmalarına incelemede bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı ve pist çalışmalarına, Vali Mustafa Tutulmaz incelemede bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı ve pist çalışmalarına, Vali Mustafa Tutulmaz incelemede bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yanında bulunan heyet ile Zonguldak Havaalanına gelerek yolcu salonu ve bölümlerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Akabinde havaalanının pist uzatma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Tutulmaz, Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin'in verdiği bilgiler ile pist uzatma çalışması, pist genişletme çalışmalarında ve dolgu işleri tamamlanmak üzere olan betonlama çalışması hakkında brifing aldı. Çalışmalar konusunda Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz' dan detaylı bilgi alan Vali Tutulmaz, buradaki ziyaretini sonlandırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı