Vali Süleyman Elban Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

VALİ SÜLEYMAN ELBAN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUVali Süleyman Elban, Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın hakkında bilgi almak ve alanda yapılan çalışmaları incelemek amacıyla yangın bölgesini yakından takip etti.

VALİ SÜLEYMAN ELBAN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Süleyman Elban, Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın hakkında bilgi almak ve alanda yapılan çalışmaları incelemek amacıyla yangın bölgesini yakından takip etti.

Alana gerçekleştirilen incelemede ekiplerden yapılan çalışmalar ve yangının son durumu hakkında detaylı bilgiler alan Vali Elban, "Yangın 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik, 2 köyü daha tahliye etmek için hazırlık yapıyoruz. Tahliye edilenlerin büyük bir çoğunluğunun Kozan ilçe merkezinde evleri var. Tahliye ettiğimiz vatandaşlar kendi evlerine gitmek için isteklerini bildirdiler. Ancak Kozan ilçemizde bulunan yatılı okullarımız ve yüksekokulumuza ait öğrenci yurtlarımızı açtık. Dolayısıyla ihtiyaç olması durumunda oraya da vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bir taraftan da yangına müdahale ediyoruz. Gece olduğu için havadan müdahale yapamıyoruz ama sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale yapmaya da başlayacağız. Yukarıda İHA'mız var, yangının boyutlarını, koordinatlarını tespit ediyoruz. " diye konuştu.

Vali Elban, yaz olması sebebiyle birçok kişinin yangın bölgesindeki yaylalarda olduğunu vurgulayarak, "Alanda ilk yaptığımız iş vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak oldu. Yaz dönemi, yayla dönemi olması nedeniyle ciddi bir güçlüğümüz var. Çünkü sadece yerleşim yerlerinde değil arazide birçok yerde vatandaşlarımız vardı.

Alanda arkadaşlarımız kimsenin kalmaması için çalışma yürüttü. Alanda kimsenin kalmadığı yönünde bilgiler geldi. Birinci önceliğimiz can güvenliğinin sağlanmasıydı. Vatandaşlarımızı dışarı aldıktan sonra şimdi gerekli araçlarla yangının büyümemesi ve belirli bir alanda sıkıştırılması, kontrol edilmesiyle ilgili de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dışarıda şu anda saatte 70 kilometreyi geçen süratli rüzgar var. Rüzgar, hem yangını çok hızlı dağıtıyor hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor hem de dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Birinci önceliğimiz can güvenliğini sağlamak. Bugün içerisinde çıkan yangınların ciddi bir bölümü rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre