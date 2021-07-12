Vali Memiş'ten LÖSEV'e destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Memiş'ten LÖSEV'e destek

Vali Memiş'ten LÖSEV'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Valisi Okay Memiş, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Gülbeyaz Vural, LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Buse İrem Sağlam'ı makamında kabul etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Gülbeyaz Vural, LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Buse İrem Sağlam'ı makamında kabul etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban bağışlarının Lösev'e yapılmasını ifade eden Vali Okay Memiş, "Yüce Rabbime kesilen kurbanın etleri değil, yapacağımız iyilikler ulaşacaktır. Maddi imkansızlıklardan ötürü tedavi olamayan lösemili çocuklara yapacağımız bağışlar hem onlara rahat bir nefes aldıracak, hem de ailelerin yüzünü güldürecektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Memiş'ten LÖSEV'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:50:32. #1.14#

title