Vali Karahan, Acıpayam ve Çameli'yi Ziyaret Etti

Denizli Valisi Hasan Karahan, incelemelerde bulunmak üzere Acıpayam ve Çameli ilçelerini ziyaret etti.

Acıpayam ilçesine varışında, Aliveren Mahallesi'nde Kaymakam Ali Şanlıer, Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Karahan, Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikim çalışmalarını yerinde inceleyerek, fidan dikti.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bangraz mevkisinde yapımı devam eden İlçe Jandarma Karakol binasında da incelemelerde bulunan Karahan, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Acıpayam Kaymakamlığına geçen Vali Karahan, Kaymakam Ali Şanlıer'i makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleşen kamu yatırımlarında gelinen son durumunu öğrendi.

Acıpayam Belediyesi'nde Başkan Hulusi Şevkan ve belediye personeli tarafından karşılanan Karahan, makamında ziyaret ettiği Başkan Hulusi Şevkan'dan belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede hizmete açılan Sosyal Hizmet Merkezi binasını gezen Karahan daha sonra, Acıpayam Devlet Hastanesine giderek hastanenin birimlerini gezdi. Başhekim Hulusi Deniz Oğuz'dan hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Karahan, yatan bazı hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çameli ziyareti

Denizli Valisi Hasan Karahan, gittiği Çameli ilçesinde Kaymakam Vekili İsmail Alsancak ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Çameli Kaymakamlığı'nda Alsancak'tan ilçede gerçekleşen kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi alan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yaptırılan Hayri Dev Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı devam eden Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını da gezen Karahan, Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet Parasız Yatılı Kız Öğrenci Pansiyonunda organize edilen ödül töreninde, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.