VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KARTAL PARK OTEL'İN AÇILIŞINA KATILDI
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KARTAL PARK OTEL'İN AÇILIŞINA KATILDI

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KARTAL PARK OTEL'İN AÇILIŞINA KATILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kartal Park Otel'in açılışına katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kartal Park Otel'in açılışına katıldı.

Vali Pehlivan, İlimizde her geçen gün yeni bir işyerinin açıldığını, bugün itibariyle bir konaklama tesisinin daha İlimize kazandırıldığını belirterek otelin İlimize ve sahibi olan Kartal ailesine hayırlı uğurlu olmasını diledi, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Açılışa Vali Pehlivan ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP MKYK Üyesi Beşir Tatar, MHP İl Başkanı Halil Tatar, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Hatice Atan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar, İş adamı Arslan Tatar, sivil toplum teşkilatları temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle otelin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler; 6 katı, 45 odası ve 120 yatak kapasitesi olan Kartal Park Oteli gezerek sahiplerinden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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