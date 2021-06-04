Vali Ali Hamza Pehlivan, Cengiz Tatar Anadolu İmamhatip Lisesinde Z Kütüphanenin Açılışını Gerçekleştirdi
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cengiz Tatar Anadolu İmamhatip Lisesinde Z Kütüphanenin Açılışını Gerçekleştirdi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cengiz Tatar Anadolu İmamhatip Lisesinde Z Kütüphanenin Açılışını Gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Silopi İlçesimize bağlı Başverimli Beldesinde Cengiz Tatar Anadolu İmamhatip Lisesinde kurulan Z Kütüphanenin açılışı gerçekleştirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Silopi İlçesimize bağlı Başverimli Beldesinde Cengiz Tatar Anadolu İmamhatip Lisesinde kurulan Z Kütüphanenin açılışı gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan, beraberindeki heyetle birlikte Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi, kütüphanenin kurulumuna öncülük eden Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'ya teşekkür etti, yapımını üstlenen Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Daha sonra Öğretmenler Odasına geçen Vali Pehlivan, öğretmenler ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Şırnak İlimizde eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla başlatılan eğitim seferberliğinden bahsetti. Öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalar ve yeniden başlayan yüz yüze eğitim konusunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdi; görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunarak bütün öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Ziyarette Vali Pehlivan'a; Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cengiz Tatar Anadolu İmamhatip Lisesinde Z Kütüphanenin Açılışını Gerçekleştirdi - Haberler
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