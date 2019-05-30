VakıfBank yönetiminde değişiklik

VakıfBank'ın bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürlük Organizasyonel Yapısına ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı, Hukuk ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcılığı ve Kredi izleme Genel Müdür Yardımcılıklarının tek çatı altında "Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı" ismi ile birleştirilmesine ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı ile Operasyonel Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığının "Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı" ismi ile birleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut Genel Müdür Yardımcılarımızdan Yakup Şimşek'in görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklarından Vakıf Faktoring AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız İlker Yeşil'in görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Taksim Otelcilik AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Ersin Özoğuz'un görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Güneş Sigorta AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Şeyh Mehmet Boz'un emekliye ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Hasan Ecesoy'un görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Emin Karaağaç'ın farklı bir kurumdan emekli olmak suretiyle bankamızda görev yapması dikkate alınarak yasal hakları ödenmek suretiyle iş akdinin feshedilerek bankamızla ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, diğer taraftan bankanın Genel Müdürlük emrinde bulunan Müdür Alaattin Şimşek'in Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının,

bankanın Ankara Kurumsal Merkezi Şubesi Başkanı Hazım Akyol'un Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının,

bankanın Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Ferkan Merdan'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının, bankanın Hazine Yönetimi Başkanı Muhammed Onay Özkan'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ve ataması yapılan Genel Müdür Yardımcılarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevlerine başlamalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA