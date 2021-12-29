Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor - Haberler
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Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, Omicron varyantıyla birlikte vakaların 30 bini geçtiği bugünlerde yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği görüşülecek. Bilindiği üzere bu hafta İstanbul Ticaret Üniversitesi, Koç ve Boğaziçi Üniversitesi online eğitime geçmişti.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Toplantıda gündeme Omicron varyantına karşı alınabilecek önlemler, TURKOVAC aşılaması ve yüz yüze eğitim gibi konular gelecek.

Bilindiği gibi Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesiyle vakalar hızla artmaya başladı. Pek çok üniversite yüz yüze eğitimde devam zorunluluğunu kaldırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç ve Boğaziçi Üniversitesi vaka sayılarındaki artış sonrası online eğitimi ön plana almıştı.

Toplantıda eğitimde yüz yüze eğitime ara verilmesi değerlendirilecek. Koronanın pik yaptığı dönemlerde de okullarda eğitim bir süre online sistemde devam etmişti.

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
ATİLLA ÇEKİÇ:bence artık geçin bu muhabbeti Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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