Uzundere yeni meydanına kavuşuyor
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Uzundere yeni meydanına kavuşuyor

Uzundere yeni meydanına kavuşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Uzundere Meydanı ve çevresinin düzenlemesi çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 1670 metrekare yüzölçümündeki köy meydanıyla, kütüphane, muhtarlık ve spor kulübü binalarının bulunduğu yeşil alan baştan sona yenileniyor.

Köydeki üretici kadınlar öncülüğünde perşembe günleri kurulan pazaryeri baştan sona düzenleniyor. Tezgahlar oluşturulurken, satış yerlerinin üzeri de kapatılıyor. Yeşil alan, çocuk oyun ve yetişkin spor alanları yapılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla geçmişi 300 yıl öncesine dayanan köyün meydanı ve etrafının yeni bir çehreye kavuşacağını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Hedefimiz Kavacık ve Tırazlı'yla birlikte ilçemizin 3 köyünden biri olan Uzundere'nin değerlerine, kültürüne sahip çıkmak. Burada yüzlerce yıl öncesi dayanan bir yaşam ve üretim var. Bunu kentimizle, vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Böylece bir yandan kent dokusunu koruyarak modern hale getirirken, diğer yandan köydeki vatandaşlarımızın gelirini artırmayı da amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'yle yapılan protokol doğrultusunda Uzundere Kentsel Tasarım Projesi'nin hazırlandığını hatırlatarak, "Karabağlar'daki değerlerimizi korumaya ve bunları geleceğe taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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