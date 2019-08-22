Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ve uyandıktan sonra yürümekte güçlük çeken Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

22.08.2019 10:43
Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Geçtiğimiz sene ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

AYLAR SONRA AYAĞA KALKTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel gönderilen görüntülerde 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktı. Oyuncu dostlarıyla terasta keyif yapan Erbil'in eğlenceli anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.

Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi
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