Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ve uyandıktan sonra yürümekte güçlük çeken Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.
Geçtiğimiz sene ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.
AYLAR SONRA AYAĞA KALKTI
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel gönderilen görüntülerde 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktı. Oyuncu dostlarıyla terasta keyif yapan Erbil'in eğlenceli anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.