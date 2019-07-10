'Uzun güneşlenme, deri kanserine neden oluyor'

PLASTİK, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Severcan, yaz aylarında bronz bir cilde sahip olmak için uzun süre güneşlenmenin, kısa dönemde cilt yanıklarına, uzun dönemde ise deri kanserine ve yaşlanmaya neden olduğunu söyledi.

Ozon tabakasının incelmesi nedeniyle yeryüzüne filtre edilmeden ulaşan güneşin zararlı ışınlarının, sağlığı olumsuz etkilediğini anlatan Memorial Kayseri Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Severcan, güneşin zararlı etkileri hakkında bilgi vererek, deride oluşan yanıklarla ilgili de uyarılarda bulundu. İnsanlar için 'D' vitamini kaynağının güneş olduğunu anlatan Severcan, "Canlılar için hayati öneme sahip güneş, dünyadaki yaşamın kaynağıdır. İnsanlar için 'D' vitamini kaynağı olan güneş, aynı zamanda mutluluk da vermektedir. Ancak yaz mevsimine bağlı olarak yeryüzüne daha dik gelen ultraviyole (UV) ışınların olumsuz etkileri, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle foto alerji ve ultraviyole ışınlara uzun süre maruz kalma pek çok hastalığa da neden olmaktadır" dedi.

'KALICI HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

İnsanların son 30 yılda, sahil şeridinde tatil yapma alışkanlığı ve seyahat edebilme imkanlarının arttığını anlatan Severcan, "Temmuz ve ağustos aylarında ışınların daha dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak, özellikle açık tenli insanlarda ciltte alerji, kalıcı leke ve izlere, birinci hatta ikinci derece yanıklara neden olabilmektedir. Güneşin uzun dönem olumsuz etkileri arasında ise erken yaşlanma ve cilt kanserleri bulunmaktadır. Özellikle kırışıklıklar, çatlaklar ve lekeler zamanla çoğalmaktadır" diye konuştu.

Op. Dr. Mehmet Severcan, güneş yanığına diş macunu ve yoğurt sürmenin deriye zarar verebileceğini belirterek, "Bunun için eğer deride güneş yanığı oluşmuşsa tedavi süreci için dermatoloji uzmanından görüş almak gerekir. Deride oluşabilecek ağrı ve yanma için uygun bir ağrı kesici kullanılabilir. Güneş yanığına diş macunu, yoğurt ya da içeriği bilinmeyen kremleri sürmek kesinlikle yanlıştır. Bunlar deriye zarar vermekte ve iyileşme sürecini uzatmaktadır" şeklinde konuştu.

'GÜNEŞ KORUYUCULARI MUTLAKA UYGULANMALI'

Açık tenli insanların güneşten daha çok etkilendiğini vurgulayan Severcan, "Işınların zararlı etkilerinden korunmak için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğu kadar güneşe çıkılmamalı, eğer güneş ışınları ile temas olacaksa 30 ya da 50 koruma faktörlü kremler kullanılmalıdır. Güneş koruyucular dışarı çıkmadan yarım saat önce sürülmeli ve 3 saatte bir yenilenmelidir. Bebek ve çocukları ise güneş ışınlarından korumak oldukça önemlidir. Ciltleri daha hassas ve dış etkilere karşı daha duyarlı olduğu için güneş koruyucular mutlaka uygulanmalıdır" dedi.

Severcan, güneş yanığına karşı alınacak önlemleri ise şu şekilde sıraladı: "Ilık su ile duş almak ve yanığın olduğu bölgeyi nemli tutmak ağrıyı azaltacaktır. Yanık sonrasında bol sıvı alınmalı ve menşei bilinen uygun bakım ürünleri kullanılmalıdır. Deride soyulma başladıysa nemlendirici kullanılmalı, uzun bir süre güneşe çıkılmamalıdır. İleri derece güneş yanıklarında sıvı dolu baloncuklar oluştuysa zaman geçirmeden uzman hekime başvurulmalıdır."



Kaynak: DHA

- Kayseri