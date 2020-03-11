Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz - Haberler
fahrettin koca, Türkiye, Sağlık, Güncel

Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kaya yaptığı açıklamada, "Bizde 1 vaka var ve onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

11.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:44
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Hastanın kimliği ve bulunduğu şehir hakkında bilgi verilmezken, genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Vaka sonrası, vatandaşların genelinde tedirginlik hakim olurken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan konuya ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.

"İZOLASYON KONTROL ALTINA ALINMAZSA O ZAMAN VAKA SAYISI ARTAR"

Vakanın erken tespit edilmesinin önemli olduğunu belirten Kara, "14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı da şuanda karantina altında. Bu izolasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir. Özellikle şöyle söyleyelim. Kimler risk altında derken dikkat ederseniz tüm dünyada olduğu gibi tüm toplum risk altında diye değerlendirmek gerekir. Biz ilk tespit ettiğimiz vakamızı ve onun hastalığı bulaştırmış olabileceği kişileri de kontrol altında tutabilirsek bu bizim için hastalığın yayılmasını önlemekte çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA ÇIKMAYIN"

Ellerin 20 saniye boyunca yıkanmasının yeterli olduğunu belirten Profesör, "Çocuklar içinse ellerin tüm yüzeylerini temizleyecek bir şekilde anlatırsak bu bizim açımızdan en büyük başarılardan birisi olur. Bizde 1 vaka var ve onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz. Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması hastalığın ülkemize gelmemesi için önleyicidir" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

"HEMEN PANİKLE YAKLAŞILMAMALI"

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise, "Bütün komşularda görülmesi riskin yükselmesi demekti. İzlenmesi gerekir. Bir vakaya hemen panikle yaklaşılmamalı. Tek tük vakalar şuanda bir şey ifade etmeyebilir. Önemli olan bu vakaların artmaması. Artarsa ciddi bir tehlikeye dönebilir. Yaşlıların sokağa çıktıklarında kapalı yerlerde kalmamasını öneriyorum. Kişisel hijyene dikkat edilmesi gerek. Tokalaşmaya dikkat etmek gerek. Evde başka bir hastalığı olan insanların da sokağa çıktıklarında kapalı ortamlarda bulunmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

"İŞVERENLERE DE İŞ DÜŞÜYOR"

Yılmaz, "Risk grubu daha önceden bir hastalığı olanlar ve 60 yaşını geçmiş olanlar risk grubunda bulunuyor. Bir de bağışıklıklarını düşürecek bir işlem yapmamaları gerekiyor. İşverenlere de iş düşüyor. Ciddi hastalığı olan insanların birkaç günde evde dinlendirilmesini doğru buluyorum. Sıkıntısı olan insanların tıbbi destek için başvuru yapması gerekiyor" dedi.

"GRİBE ÇOK BENZEYEN BİR HASTALIK"

Yılmaz konuşmasını, "Şuanda ülkemizde vaka görüldüğü için dışarıda ne kadar virüs var, kaç kişi enfekte bilmiyoruz. Erken müdahale ve erken tıbbi destek vermek gerekiyor. Gribe çok benziyor bu nedenle kişisel bir tanı mümkün değil. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı koronavirüsün belirtileridir. İstanbul açısından bakarsak olaya kalabalık bir ilimiz. Virüsün sirküle olma olasılığı yüksek. Bir riskten bahsediyoruz. Tabi bu riskin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz" sözleriyle tamamladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bakan duyurdu! Türkiye'de ilk virüs vakası görüldü, hasta karantinada Haber
Bakan duyurdu! Türkiye'de ilk virüs vakası görüldü, hasta karantinada
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Bakanlık, koronavirüse karşı '14 gün kuralı' maddelerini sıraladı Haber
Bakanlık, koronavirüse karşı "14 gün kuralı" maddelerini sıraladı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Vladimir Putin Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Radamel Falcao Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya İtalya Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 08:48:12. #1.14#