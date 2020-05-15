Uzmanlar Uyardı: Sıcak Havalarla Birlikte Çöl Tozu Geliyor Hafta sonu gelmesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, çöl tozuna dikkat çekiyor.

Hafta sonu gelmesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, çöl tozuna dikkat çekiyor. Şimdi ise akıllarda yeni bir soru oluştu: Çöl tozu yüzünden Koronavirüsün yayılımı yeniden hızlanır mı?

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu Türkiye'ye girmesi beklenen sıcak hava dalgasının beraberinde çöl tozunu da getireceğine işaret ediyor. Çöl tozunun içinde kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik maddeleri de taşıyabileceğini belirten Macit, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülebileceğini söylüyor.

"Hafta boyunca hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 10 ile 13 derece üstünde seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda hava Ankara'da 35 derece civarında olacak, İstanbul'da 33 derece, İzmir'de 37-38 derece civarında sıcaklık görülecek"

Çöl tozu yüzünden Koronavirüs yayılır mı?

Bunun haricinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler ise çöl tozuyla birlikte Koronavirüs taşınır mı sorusuna yanıt verdi. Bu ifadenin yanlış olduğuna, toz taşınımının Koronavirüsü etkilemediğini dile getiren Nadirler, çöl tozunun başlı başına bir iritan madde olduğuna ve buna bağlı olarak akut iritasyona neden olabileceğini aktardı.

"Toz tek başına gelmiyor, tozun beraberinde getirdikleri de var. Birçok kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik patojenler de hava akımının da yüksek olması sebebiyle rahatlıkla bizlere ulaşabilir. KOAH, anfizem, astım gibi akciğer hastalıkları olanlarda risk daha yüksek, direkt akciğerlere alınıyor ve kan dolaşımına geçiyor"