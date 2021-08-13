Üzerine makine parçası düşen işçi öldü
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Üzerine makine parçası düşen işçi öldü

Üzerine makine parçası düşen işçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta üzerine makine parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta üzerine makine parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen Bilgiye göre olay, Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren Koç Holding'e bağlı Demir Export isimli firmanın kömür ocağında meydana geldi. Necdet Arslan (50) isimli işçi sahada çalıştığı sırada üzerine delici makineden ayrılan metal bir parça düştü. Başından ağır yaralanan işçi Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılmadı.

Arslan'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Üzerine makine parçası düşen işçi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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