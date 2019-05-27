Oyun Oynarken Üzerlerine Kaynar Süt Dökülen İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti
Konya'da üzerine kaynar süt dökülen ikiz kardeşlerden minik Efe, kontrol amacıyla hastaneye götürülürken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, ikiz kardeşler oyun oynarken üzerlerine kaynar süt dökülerek haşlandı. Bir hafta boyunca tedavi gören ikizler, taburcu edildi. Minik Tuncer Efe, kontrol amacıyla hastaneye götürülürken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Olay, bir hafta önce Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek ve bir kız olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki ikiz kardeşler, oyun oynadıkları sırada kaynamakta olan süt kazanının devrilmesi sonucu haşlandı. Yaklaşık bir hafta önce Ankara'da bir yanık ünitesine sevk edilen Tuncer Efe Dönmez ile Songül Naz Dönmez isimli ikizler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği iddia edildi.
MİNİ EFE HAYATINI KAYBETTİ
Bir haftalık sürecin ardından tedavi gördükleri hastaneye kontrole gittikleri sırada ikizlerden Tuncer Efe Dönmez, yolda fenalaştı. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen Tuncer Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kız kardeşi Songül Naz'ın ise ambulansla Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
YÜZDE 16 YANIK OLUŞMUŞ
Hayatını kaybeden Tuncer Efe Dönmez'in vücudunun yüzde 16 yanık olduğu belirtildi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Tuncer Efe'nin ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çocukların her şeyi anlıktır. Yalnız bırakmamak lazım. Allah ailesine sabırlar versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin can kardaşım mekanın cennet olsun geride kalanlara allah sabırlar versin kardaşımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÜLKEDE SAĞLIK HİZMETİ SIFIRCevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
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Cok üzücü durum ALLAH Ailesine sabır ve dayanma gücü versin aminCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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istediğiniz kadar sinir krizi geçirin. cocuklarınızla sağlıklarında ilgileneceksiniz hastane hastane dolaştırarak değil. aklınız nerdeydi o masumların üzerine kaynar süt dökülürken. ya tv. seyreder annesi-ya konu komşu muhabbet yada ev işi yapar. cocuguna bak sen önce. size bir daha cocuk yapamama cezası verilip hayvanlar gibi kısırlaştırılmalı.Cevap Yaz 6 15 Yayından Kaldır