ÜZERİNE İNEK DÜŞEN ADAMIN BACAĞI, DİZ ÜSTÜNDEN KIRILDI

BURDUR'da kurbanlık ineğin üzerine düştüğü Şeref Deniz'in (63) sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı.

BURDUR'da kurbanlık ineğin üzerine düştüğü Şeref Deniz'in (63) sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı.

Burdur merkez Kozluca Köyü'nde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı. Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Şeref Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.

'KÜÇÜCÜKTÜ AMA HAKKINDAN GELEMEDİK'

Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi. Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" dedi. Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi Ortopedi servisine kontrole geleceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı