Üzerine elektrik kablosu düşen inek telef oldu
Antalya'da kopan elektrik teli üzerine düşen inek telef oldu.
29.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:44
Antalya'da kopan elektrik teli üzerine düşen inek telef oldu.
Serik İlçesi Alacami mahallesi Gümüşler mevkisinde otlayan Gülsüm Yılmaz'a ait büyükbaş hayvanın üzerine, meranın üzerinden geçen elektrik direğinden kablo düştü. Akıma kapılan hayvan, telef oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma gerekli tedbirleri alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri kopan telin onarımına başladı.
Kaynak: AA