Üzerine benzin döküp kendisini yakan vatandaş yaşamını yitirdi

Çanakkale'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve evinde üzerine dökerek, kendisini yakan 45 yaşındaki Savaş Ö. , tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Bayramiç'e bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Savaş Ö., şişe içindeki benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ PENCEREDEN GİRİP ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Komşuların ihbarıyla gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, pencere camını kırarak, eve girdi. Savaş Ö.'yü saran alevler, su sıkılarak, söndürüldü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Savaş Ö., sağlık görevlilerince ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Savaş Ö., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu kötüleşen Savaş Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA