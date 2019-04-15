Ekonomik Sıkıntı Yaşayan Vatandaş, Kendini Yakmaya Çalıştı
Ankara'da ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren bir vatandaş, "Faturalarımı ödeyemiyorum" deyip kendini benzinle yakmaya çalıştı.
Ankara'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren Resul K. adlı vatandaş, üzerine benzin döküp kendini yakacağını söyledi. Olay yerine gelen polislere faturaları fırlatan vatandaş, ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay, Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren Resul K., su bidonuna doldurduğu benzinle birlikte orta refüje gelerek kendini yakacağını söyledi.
POLİS EKİPLERİNE FATURALARI FIRLATTI
Meydanda bulunan vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Resul K., üzerindeki kıyafetleri çıkararak bir bidon benzini kendisinin üzerine döktü. İtfaiye ekipleri herhangi bir durumda yangın tüpleri ile hazır bekletildi. Resul K., polis ekiplerine faturaları fırlatarak ödeyemediğini söyledi.
İKNA EDİLDİ
Polisin uzun uğraşları sonunda Resul K. ikna edilerek elinden benzin bidonu alındı. Etkisiz hale getirilen Resul K., meraklı vatandaşların bakışları altında gözaltına alındı.
Olay yerinden görüntüler;
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Adam haklıCevap Yaz Yayından Kaldır
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yeni yazılım üzerinde çalışıyoruz abi, 2050 senesinde aşı yapar gibi beyninize yeni yazılım atılacak, hiç bir sorununuz kalmayacak, bütün giriş çıkışlar programlandı, port arıza yaparsa beyin değişecek abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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vallahi billahi elektrik nerdeyse lamba yanıyor fatura 200 tl doğalgaz kısıkta fatura 350 400 tl su faturası telefon faturası gıda almış başını gidiyor bi akşama menemen yapalım dedik 4 kişiyiz 30 tl masraf çıktı tabi vazgeçtik acil çözümCevap Yaz Yayından Kaldır
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InsALLAH 2023de duzelırız rabbım hayırlı kapılar acar boyle vatandası mılletımızı gorunce ıcım acıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yalancı olmadıgı ne malumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır