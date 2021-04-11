Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
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Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

ABD'nin New Meksiko eyaletinde polis memuru Darian Jarrott'un öldürüldüğü anın kamera kayıtları basınla paylaşıldı. Görüntülerde polis, şüphelendiği uyuşturucu taciri Omar Cueva'yı durdurup ve araçtan inmesini istiyor. Elinde makineli silahla polisi tarayan şahıs, hızla olay yerinden kaçtı. Daha sonra yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, başka polislerce öldürüldü.

ABD'nin New Meksiko eyaletinde yaşanan olay, tüm dünyada yankı uyandırdı. Geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olayda 1 polis memurunun öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde şüphelendiği aracı durduran polis memuru Darian Jarrott, bir süre uyuşturucu taciri Omar Cueva'yla sohbet ediyor. Ardından aracından inmesini talep ediyor. Fakat aracından inen Cueva, elindeki makineli silahla polis memurunu kurşun yağdırıyor.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Darian Jarrott

70 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN ARDINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Daha sonra polisin baş ucuna gidip ateş eden şahıs, olay yerinden kaçıyor. Yaklaşık 70 kilometrelik kovalamacanın ardından polisler, Cueva'yı yakalayıp öldürüyor.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Omar Cueva
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
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Servet Uzun
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