Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede
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Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ünye merkezli başta olmak üzere Samsun'da düzenlenen ortak operasyonda yakalanan 19 kişiden 10'u hakim karşısına çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ünye merkezli başta olmak üzere Samsun'da düzenlenen ortak operasyonda yakalanan 19 kişiden 10'u hakim karşısına çıktı.

Ünye'de 17 adrese ve Samsun'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 19 kişi gözaltına alınmasından sonra 9 kişi emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu temin etme, satma, kullanma gerekçesi ve 100 adet 9 mm çapında tabanca mermisiyle yakalanan diğer 10 zanlı ise hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye giren zanlılardan biri gazetecilere el hareketi yaparken, aralarından bir kadınında olduğu 10 kişi mahkemeye çıkarıldı. Adliye sarayı önünde ise polis geniş güvenlik önlemleri aldı. - ORDU

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede
Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede
Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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