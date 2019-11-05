Uyuşturucu baronu El Chapo'nun milyon dolarlık evleri açık artırmayla satılacak

05.11.2019 10:08

Uyuşturucu baronu 'El Chapo' (bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın değeri 19 milyon 430 bin olan 6 malikanesi açık artırmaya çıkarıldı.

MİLYON DOLARLIK EVLER

Daily Mail gazetesinin haberine göre, 127 bin 287 dolar değerindeki tek katlı bir ev, mütevazı görünümüyle dikkat çekiyor ancak bu ev Guzman'ın diğer özelliklerine nazaran en ilginç tarihe sahip olanı. Basında çıkan haberlerde, Meksika'daki kolluk kuvvetlerinin 17 Şubat 2004 yılında uyuşturucu baronunu bu evde yakalama umuduyla evin çelik zırhlı kapılarını kırdığı, ancak El Chapo'nun nihayet bir hafta sonra yakalanmasından önce, küvetin altına gizlenmiş bir tünelden kaçtığı yazılmış, bu askeri operasyonun Meksika makamlarının altı evi de aşağıda birleştiren karmaşık bir tünel sistemini keşfetmelerini sağladığı bildirilmişti.

ÜÇ KATLI, HAVUZLU LÜKS MALİKANELER

The Daily Mail, Meksika'nın 11 milyon 224 bin ve 587 bin dolar değerindeki en pahalı evlerinin, El Chapo tarafından ABD tarafından aranan oğlu Ovidio Guzman Lopez'in annesi Griselda López için satın alındığını yazdı. Üç katlı lüks evin birden fazla yatak odası arka bahçede bir yüzme havuzu mevcut. Altı evin tamamı televizyon setleri, çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga fırınlar ve El Chapo tarafından kullanılan egzersiz ekipmanları ile eksiksiz bir şekilde döşenmiş.

Meksikalı yetkililerin, bu hafta sonunda gerçekleştirilmesi planlanan müzayede satışından kazanılan tüm kazancı Oaxaca'nın güneybatısındaki ihtiyaç sahibi çocuklara vermeyi umdukları bildirildi.

EL CHAPO, ABD'YE İADE EDİLDİ

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.