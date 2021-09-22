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Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

Adana'da 13 yaşından bu yana uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, annesini ve babaannesini darp etti.

ADANA (İHA) - Adana'da 13 yaşından bu yana uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, annesini ve babaannesini darp etti. Annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan genç, evden uzaklaştırma cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, Arzu Toprak (45), 28 yıl önce taksi şoförü Mehmet Ali Toprak (50) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Arzu Toprak evlere temizliğe giderek aile bütçesine yardımcı olurken, büyük oğlu M.T. (26) 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Bir süre sonra da anne ile oğlu arasında uyuşturucu kullanmasından dolayı problemler başladı. M.T. annesinden her gün para isteyip uyuşturucu aldığı için aralarında tartışmalar çıktı. M.T., büyüyünce annesini ve evdeki babaannesi Gülsevim Nalsaç'ı (80) darp etmeye başladı. Anne Toprak, oğlunun kendisini ve babaannesini darp etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Bu nedenle uzaklaştırma verilen M.T.. bir süre cezaevinde de yattı. Ancak M.T., cezaevinden çıkınca tekrar eve gelip yine annesinden uyuşturucu parası alıp onları darp edip ölümle tehdit etmeye devam etti. İki gün önce de annesiyle eve gelen arkadaşı nedeniyle tartışan M.T., annesi ve babaannesini darp etti. Babaannenin iki kolu da darp sonucu morardı. Anne polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.T. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.T., annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

Anne Arzu Toprak, oğlu tarafından defalarca kez darp edildiğini, 80 yaşındaki babaannesini de darp ettiğini belirterek, "Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor, o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor. Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Babaanne Gülsevim Nalsaç ise gelinine bir şey yapmaması için torununu durdurmaya çalıştığını ancak kendisini da darp ettiğini söyledi. - ADANA

Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

Uyuşturucu bağımlısı genç annesi ve babaannesini darp etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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