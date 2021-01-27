Uyumak abdesti bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Uyumak abdesti bozar mı? Diyanet fetvaları!

27.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:08
Uyumak abdesti bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Uyumak abdesti bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Uyumak abdesti bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlarUyumak abdesti bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaUyumak abdesti bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki,Uyumak abdesti bozar mı? İşte, detaylar

UYUMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Uykunun abdesti bozmasındaki ölçü, yere sağlam bir surette oturup oturmamaktır. Buna göre yan yatarak ve namaz dışında secdedeymiş gibi durarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hâlde veya yere sağlam bir surette oturmuş ve mafsalları gevşememiş bir haldeyken uyumak abdesti bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 53). Bu bakımdan mesela ulaşım araçlarında oturarak seyahat eden yolcuların, dik otururken koltukta uyumaları durumunda abdestleri bozulmaz.

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