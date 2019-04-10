Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uysal, "AK Parti'ye oy vereceği belli olan kişiler seçmen listesinden düşürülmüş. Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

"NEDEN BU KADAR AZ FARK VARKEN BÜYÜK TARTIŞMA VAR"

İtiraz sonrası Büyükçekmece seçimleri çok tartışılır hale geldi. Büyükçekmece'de neler yaşandı, aday olarak neler yaşadık? Hangi hukuki süreçleri yaşadık, bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Şunu düzeltmek gerekiyor 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661 aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok diyor.

"14 BİN 264 SEÇMEN YENİ KAYIT YAPTIRMIŞ"

24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisinde ölenler, yurt dışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

"AK PARTİ'YE OY VERECEĞİ BELLİ OLAN KİŞİLER SEÇMEN LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLMÜŞ"

Seçmen listesinin askıya çıktığında ve devamında ilçe belediye başkanlığında 4 bin 200 bir fark söz konusu. Seçmen listesinden düşürülen 4500 civarında seçmen var. Bunun bin 500'ü AK Parti üyesi. 541 üyemize ulaşım bilgileri değiştiği için ulaşamamışız. Burada 3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerde soyadı ismi tarandığında AK Parti'ye oy verdiği kolayca tespit edilen kişiler olduğunu görüyoruz. AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde yapılmış. İtirazımız bir seçmenin başka bir yere gidip kayıt yaptırması ve kendi özgür iradesiyle oyunu orada kullanması değil. Belediye ve içindeki belirli bir ekip, Nüfus ve içindeki işlemlere etki ederek nüfus müdürlüğümüzü alet ederek seçim neticesini etkileyecek operasyon yapılması hadisesi. Ya bir insan toplamda 3 bin silinmiş, yaklaşık 14 bin kayıt yapılmış, yüzde 3 gibi dersek 4500 civarında, 3 bin de kaydı silinenlerden dersek 13-14 bin seçmenin burada oy kullanıp seçim neticesini değiştirmesi söz konusu…

"MEVLÜT'E KENDİME İNANDIĞIM KADAR İNANIRIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada İBB Başkanı Mevlüt Uysal için, "Şimdi, benim şu anda Büyükçekmece'de, malum adayımız İBB başkanımız Mevlüt Bey. Mevlüt Bey hukukçu. Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben şaşırdım. Ben Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki mesela boş arazide, apartman var, orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş, adres orası gösteriliyor. Onu geç, iki katlı bir bina. Bina dört kat gösterilmiş, dört kat gösterilen binada seçmenler... İşte bunlar, ciddi manada, seçime ciddi manada bir şaibenin karıştığının ispatları. Ve bunu da tevsik ediyorlar" dedi.