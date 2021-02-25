Utah Jazz - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Utah Jazz - LA Lakers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Utah Jazz - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Utah Jazz - LA Lakers maçı gerçekleşecek. Peki, Utah Jazz - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

UTAH JAZZ - LA LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Utah Jazz - LA Lakers maçı Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. Utah Jazz - LA Lakers maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

UTAH JAZZ - LA LAKERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Utah Jazz - LA Lakers maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.