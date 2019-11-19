Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor
Geçtiğimiz Cumartesi günü akciğer rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta tiyatrocu Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter'in cenaze törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ön sıralarda saf tuttu.
İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter cumartesi günü hayatını kaybetti. Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenen usta oyuncunu tabutu daha sonra da Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenaze törenine katılarak ön sıralarda saf tuttu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi. Kenter'in Türk bayrağına sarılı tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Kenter'in sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı törende usta tiyatrocunun sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'da usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
TABUTU BAŞINDA DUALAR EDİLDİ
Törenin ardından usta tiyatrocunun naaşı Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Sevenleri Kenter'in naaşı başında dualar ediyor. Usta tiyatrocunun tabutu çiçeklerle donatıldı. Sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlü isim ile çok sayıda vatandaş, Kenter'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kenter'in naaşı, alkışlar eşliğinde Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI
91 yıllık ömrüne sığdırdığı sanat dolu kariyeriyle hafızalarda yer eden Yıldız Kenter için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter'in ailesi, yakınları ve çok sayıda oyuncu katıldı.
Haber Videosu: Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor