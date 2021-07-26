Usta sanatçıdan örnek davranış!

Yaz konserleri kapsamında Livaneli ile Sevdalım Hayat, orkestra şefliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği; Zeynep Halvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım'ın solist olarak yer aldığı konserde Bodrumlularla buluşuyor.

24 Temmuz Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro'da Livaneli ile Sevdalım Hayat'la sevenlerinin karşısına çıkacak olan Zülfü Livaneli, konserden elde edeceği geliri zor durumdaki müzisyenlere verecek.

Zülfü Livaneli'nin bugüne dek yaptığı film müzikleri ve dillere pelesenk olmuş şarkılarının hikayelerini anlatacağı konserde solistleri Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi, Görkem Ezgi Yıldırım ve Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkıları söylenecek. Bodrumlular bu anlamlı gecede hep bir ağızdan Livaneli şarkılarıyla keyifli bir akşam yaşayacak.

Kaynak: Bültenler