Usta Sanatçı İbrahim Tatlıses, Canlı Yayında Eski Eşine Evlilik Teklifi Etti
İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı magazin programında 2 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Ayşegül Yıldız'a yeniden evlenme teklifi etti.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, canlı yayında eski eşine evlilik teklifi etti.
CANLI YAYINA BAĞLANARAK EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
İbrahim Tatlıses 2011'de nikah masasına oturduğu Ayşegül Yıldız'dan 2013'te boşanmıştı. Geçen ocak ayında televizyondan "Ayşegül'e aşık değilim ama onunla yeniden evlenmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. "Hayır" cevabını alan İbrahim Tatlıses bugün Kanal D'nin 2. Sayfa programına bağlanarak yine evlilik teklifinde bulundu.
"SANA SÖYLÜYORUM SARIŞIN, EVLİLİK TEKLİFİM HALA GEÇERLİ"
Tatlıses, "Alooo sana söylüyorum sarışın. Evlilik teklifim hala geçerli, sana 4 tane şarkı yaptım. Benim sekizinci çocuğum senle gelecek. Hala aşığım." dedi.
"TATLISES'İ SEVİYORUM AMA O DEFTER KAPANDI"
Ayşegül Yıldız ise Bendeki yeri evli olsak da olmasak da çok farklı. Ama evlilikte bir taraf birisini yıpratıyor. Artık birbirinize zarar vermeye başlıyorsunuz. O beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum ama o defter kapandı." cevabını verdi.
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İbo paran pulun kalmadı seni kim ne yapsınCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırSAHİN GUL: karakter kisilik kaldimiki3 Yayından Kaldır
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devleti yaşat ki ''ibolar'' ''yaşasın''. bir yanda daha duvak açmamış gençler mühimmat patlıyor bilmem hiç bişey olmasa soğuktan donuyor gene ölüyor. bir tarafta adam kafasından vuruluyor bırak ölmeyi yetmiş yaşında hala genç kadın peşinde. . .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Seni ancak teneşir paklarCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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HALAMI PAPARRAZZİ LA EKRANLARA ÇIKAMAZ OLDU HALA TELLE BAĞLANIP ASLAN TAKLİDİ YBAPIYOR YEDİĞİN HURMALAR BİR GÜN GELİR . . . TIRMALAR HESABI SES ÇIKARMA BİTTİN SENCevap Yaz 9 Yayından Kaldır