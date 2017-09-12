Usta Sanatçı Hastaneye Kaldırıldı!



NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR!

Kızıltuğ'un ailesi ile görüşen ve Instagram adresinden ünlü sanatçı için dua isteyen Onur Akay, "Büyük halk ozanı Ali Kızltuğ, Ankara'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Değerli sanatçımızın kalçasında görülen kanser tümörünün, akciğere metastaz yaptığını ailesinden öğrendim. Ali Kızıltuğ, şu anda onkoloji servisinde ışın tedavisi görüyor ve kemoterapi tedavisine başlanacak. Nefes almakta güçlük çeken ve yemeden içmeden kesilen büyük sanatçımız için dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ KIZILTUĞ KİMDİR?

Birçok kez yılın ozanı seçilen Ali Kızıltuğ, 1944 yılında Sivas'ın Divriıği ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya geldi. "Asrı Gurbet Harab Etmiş Köyümü" isimli ilk plağını 1969 yılında dolduran sanatçı, bugüne kadar 103 plak ve 87 kaseti yayınlandı. 1969 dan bu yana sadece kendi eserlerini seslendiren sanatçı, 1971 yılında İstanbul Tepebaşında yapılan ve tüm ozanların katıldığı bir atışma yarışmasında birinci seçilmişti. Kızıltuğ'un 2160 eseri bulunmakta ve bunların 550 tanesi başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.