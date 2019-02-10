Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Eftelya şarkısıyla adını duyuran sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi yarın Antalya'dan kalkacak.
Sanatçı Hakan Yeşilyurt kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşilyurt'un cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü 13.00'da Antalya Kızılarık Cemevi'nden kalkacak. Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilyurt'un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, "Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt'u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu.
ADALILAR GRUBUNUN KURULUŞUNDA YER ALDI
46 yaşındaki sanatçı, sanat hayatına 1996 yılında Adalılar grubuyla başlayıp ardından solo albümlerle devam etmişti.
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Yapma be hakan abi... Mekanın cennet olsun...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor der musa eroğlu ancak biz söyleriz dinleriz hayatımıza bir etkisi olmadan hergün nasıl insanları ezerim, nasıl insan haklarını gasbederek lüks içinde yaşarımın hesabındayız ancak hesap etmediğimiz-edemediğimiz yolun nerede nezaman bittiği. allah rahmet etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İster bey ol ister paşa istersen ekmege muhtaç fakir ol sonuçta herkez bir gün göcer bu fani dünyadan birakir o sevdiği malını mülkünü ve sevdiklerini hepsine başkaları sahip olur Allah rahmet eylesin menzili mübarek olsunCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır