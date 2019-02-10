Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Eftelya şarkısıyla adını duyuran sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi yarın Antalya'dan kalkacak.

Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Sanatçı Hakan Yeşilyurt kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşilyurt'un cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü 13.00'da Antalya Kızılarık Cemevi'nden kalkacak. Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilyurt'un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, "Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt'u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu.

ADALILAR GRUBUNUN KURULUŞUNDA YER ALDI

46 yaşındaki sanatçı, sanat hayatına 1996 yılında Adalılar grubuyla başlayıp ardından solo albümlerle devam etmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • MUHAMMED:
    Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor der musa eroğlu ancak biz söyleriz dinleriz hayatımıza bir etkisi olmadan hergün nasıl insanları ezerim, nasıl insan haklarını gasbederek lüks içinde yaşarımın hesabındayız ancak hesap etmediğimiz-edemediğimiz yolun nerede nezaman bittiği. allah rahmet etsin.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • EYVALLAH:
    İster bey ol ister paşa istersen ekmege muhtaç fakir ol sonuçta herkez bir gün göcer bu fani dünyadan birakir o sevdiği malını mülkünü ve sevdiklerini hepsine başkaları sahip olur Allah rahmet eylesin menzili mübarek olsun
    Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.