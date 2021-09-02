Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
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Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.

Şensoy'un cenazesi bugün Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00'da Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Hürriyet

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Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı - Haberler Magazin
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