Usta sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Eşref Kolçak için cenaze namazı kılındı. Usta sanatçı, vasiyeti üzerine oğlu Harun Kolçak ile eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek.
Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırılan Eşref Kolçak, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen 92 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kolçak, önceki gün doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
OĞLU VE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Usta oyuncunun vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Eşref Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
YORUMLAR (5)
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ben bu zatı hiç tanımıyorum tanımakta istemiyorum.Cevap Yaz 1 5 Yayından KaldırDÜRBÜNSÜZ: NİYE YAŞIYORSUN O ZAMAN BE HEY KAFİLLLLL1 Yayından KaldırTARZAN DEDE: Adını İlk Defa Duydum.1 1 Yayından Kaldır
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allah gani gani rahmet etsin mekanin cenet topragin altin olsun babaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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devran çaglar gittimi acaba babasinin cenazesineCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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