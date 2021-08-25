Son dakika haber... Usta oyuncu Metin Çekmez, hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü sanatçı metin çekmez hayatını kaybetti.

Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü sanatçı metin çekmez hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bugün tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Çekmez'in Yarın Kuşadası Davutlar'da toprağa verileceği öğrenildi.

1972 yılında beyaz perde yaşamı başlayan Tatlı Dillim filmi ile adını duyuran Metin Çekmez, sırası ile 'Yalancı Yarim' 'Atla Gel Şaban' 'Namuslu' 'Kurbağalar' 'Süper Baba' 'Komser Şekspir' 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli yapımlarda rol almıştı.

(İbrahim Kılınç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı