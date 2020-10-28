Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi
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Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi

28.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:35

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde 'Abbas' karakterine hayat veren usta oyuncu Hikmet Karagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöz'ün cenazesi, kızı ve birkaç yakınının katıldığı törenle toprağa verildi.

2018 yılından bu yana Kartal Kavacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalan Karagöz, 15 Ekim'de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Pandemi nedeniyle Hikmet Karagöz'ün cenaze törenine yalnızca kızı Zeynep Karagöz ve birkaç yakını katıldı.

Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi

16 YAŞINDA TİYATROYA BAŞLADI

Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun'da doğdu. 1962'de Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. 1974'te "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"la televizyon yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi 1982'de "Faize Hücum" filmiyle oldu.

Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi

'BİZİMKİLER' DİZİSİ İLE ZİRVE YAPTI

'Bizimkiler' dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana resim sanatıyla da ilgilenen Karagöz, çeşitli sergiler açtı. 'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu elinde tuttu.

Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi

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Zengin değilim, birkaç sene sonra herhalde orta halli olurum
Zengin değilim, birkaç sene sonra herhalde orta halli olurum
Haber Yorumları (8)
TTRRTTTT: AMAN BEN ÖLDÜKTEN SONRA BİR KİŞİ GÖMSE NE OLUR Kİ ÖLMÜŞSÜN ARTIK BAŞKA SON MU VAR Kİ
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MURAT: bir kaç gün önce bizimkiler dizisinde kimler kaldı diye bakmıştım. Rahmetliyi de araştırmıştım. Çok seviyordum bu dizi ve oyuncularını. Allah rahmet etsin
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JGH: mekanı cennet olsun değerler tek tek yok oluyor şimdiki ünlülermiz sözde hepsi koca avcısı para avcısı yazık
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