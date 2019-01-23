Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu

Türk sinemasının usta ismi Ayşen Gruda, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberin ardından başta Emel Sayın olmak üzere ünlü isimler duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte ünlü isimlerin yürek burkan paylaşımları:

EMEL SAYIN

"Bir kıymetlimizi daha kaybettik. Nurlar içinde uyu Ayşen Gruda."

NEVRA SEREZLİ

Şu anda televizyonlarda gördüm ve şoka girdim. İnanamıyorum, canım arkadaşım. Çok şeyler yaşadık, turnelere gittik oyunlar oynadık. Birbirimizle dertlerimizi paylaştık. Son oyununda da sahnede dimdik duruyordu, hali yoktu ama bütün insanlar ona hayranlıkla bakıyordu. Oturduğu yerden bile muhteşem performans gösterdi.

HÜLYA AVŞAR

Herkesin başı sağ olsun, bütün sanatçıların, sinemanın herkesin başı sağ olsun. Hepimiz için ayrı bir renk.. Yeri dolamayacak bir sanatçı. Ben kendisini hiç tanıma fırsatı bulamadım. Ama kendisiyle hep bir şeyler yapmak istedim. Bu benim için bir yaradır. Allah herkese onun gibi sevilmeyi nasip etsin. Her an çalıştı son gününe kadar çalıştı. Bu çok önemli bir gurur sanatçı için. Mekanı cennet olsun.

MURAT BOZ

"Çok üzgünüm.Nurlar içinde uyu.Mekanın cennet olsun."

NİLGÜN BELGÜN

"Canım Ayşen'im ne çok çalıştık birlikte ne çok anı paylaştık..Özü,sözü bir, dimdik duruşunla.şahane oyunculuğunla ,yüzlerimizi hep gülümsetmeyle ayrıldın aramızdan ..Seni hiç unutmayacağım yaşadıklarımızı,birlikte tiyatroda, show dünyasında geçirdiğimiz günler geceler dün gibi aklımda kalacak hep.. Devekuşu Kabare'de senin rollerini oynayarak ilk profesyonel oyunculuğa attığım an'dan itibaren arkadaşımdın benim..Yani 76 yılından bu yana hiç kırılmayan sevgiyle geçen dostluk yılları..Çok üzgünüm be Ayşen'im çok."

GİZEM KARACA

"Böyle dev bir isimle ilk sinema filmimi çekmek benim için çok değerli bir anı olarak kalacak. Mekanın Cennet olsun Domates Güzeli"

DOĞA RUTKAY KAMAL

Başımızın tacı. Mesleğimizin direği. Gözümüzün nuru...Hocam,meslek büyüğüm,ustam,hayallerim... Hoşçakal...

TUĞBA EKİNCİ

"Büyük bir yıldız daha kaydı Allah rahmet eylesin iyi ki sizinle büyüdük kalbimize sevgiyi ve sanatı aşıladınız. Büyük usta Nur içinde uyu."

GUPSE ÖZAY

"Sen ne güzel, ne akıllı, ne komik, ne harika, ne cesur bir kadınsın.. Tanışmış olup sohbet edebildiğim için ne mutlu bana."

SELİN CİĞERCİ

"Son 3 gündür hep aklımdaydı acaba nasıl oldu diye canlı görmek konuşmak bile kısmet oldu kendisi ile yeni nesil asla beni anlamaz kendi yaşıtlarım ve büyüklerim acısından söylüyorum çok büyük bir sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Allah'ım mekanını cennet eylesin kısacık bir şey daha çok şanslıyız ki Ayşen Hanım gibi bir insanın filmleri ile büyüdük çok üzüldüm.

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Çocukluk kahramanlarımızın tek tek yitip gitmesi ne büyük acı! Büyümek eksilmek demekmiş bunu insan yaş aldıkça anlıyor... Nurlar içinde yat..."

DENİZ SEKİ

"Ne acı bir kayıp. Türk sinema ve tiyatrosunun büyük oyuncularından birini daha kaybettik. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun Ayşen Gruda"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Çocukluğum, Arzu Film , Domates Güzeli, vecihi'nin aşık olduğu kadın..... Hepsi gitti.... Nurlar içinde yat Ayşen'in Abla..."

MERVE ÖZBEY

"Çocukluğumuzdan bir anı daha göçüp gitti. Mekanın cennet olsun"

ZİHNİ GÖKTAY

Çok üzgünüm. Maalesef kendisiyle 1964 yılında profesyonel olmuştuk. Çok sayıda dizide beraber oynadık. Şuan da televizyonlardan öğrendim. Çok üzgünüm söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok renkli bir karakterdi. Yeri doldurulamayacak sanatçılardan biriydi. Bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüm.

MÜJDAT GEZEN

"1963'te Muammer Karaca Tiyatrosu'nda beraber oynamaya başladık. Arkasından 5 filmde birlikte olduk. Sahneye koyduğum oyunların pek çoğunda Ayşen vardı. 2 sene önce benim tiyatromda karşılıklı oynadık. Çok değerliydi benim için. En son evvelsi gün konuştuğumda doktorlar artık hazır olmamız gerektiğini söylemişlerdi.

Onunla geçen yıl konuştum. Hastalığı da geçen yıl başlamıştı. Bunun dile getirilmesini istemiyordu. Keşke hayatta olsa da karşılıklı oynasak. Ayşen çok büyük, çok değişik bir oyuncuydu. Rolünü çok sağlam çalışırdı. Provaya giderken bir gün önce evine gider, ertesi gün 'şunu buldum, bunu buldum' derdi. Müthiş bir yaratıcılıktı kimsede yaşamadığım. Ayşen'i sevenlerin, tüm tiyatro severlerin başı sağ olsun."

ATİLLA DORSAY

"Çok büyük bir kayıp. Öyle bir dönem ki gerçekten komedinin kral olduğu bir dönem. Mesela Devekuşu Kabere Tiyatrosu'nda yıllarca bizi eğlendiren çok müthiş bir ekip. Aralarında Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar vardı. Kadın oyunculardan biri de Ayşen Gruda'ydı. Sonra Ertem Eğilmez; muhteşem adam... Arzu Film dönemi ayrı bir türdür. Onun kadrosunu oluştururken Ayşen Gruda'yı da aldı. Öyle filmler yaptılar ki, kimi zaman dram, kimi zaman komediye dönük filmlerde oynadılar. Domates Güzeli olarak da anılmıştı; komik bir lakaptı tabi... Güldürmeyi o kadar iyi bilen bir insandı ki özel hayatında da çok espriliydi. Hayata dönük, dört eliyle hayata sarılmış biriydi.Bu hastalığı atlatacağını ümit ediyorum, ancak başaramadı. Allah rahmet eylesin."

RASİM ÖZTEKİN

"Kadın komedyen çok zor çıkar işte onlardan birini kaybettik. onunla çok sahne paylaştık. Ayşen ile sahne paylaştığın zaman yapacağın işe 1-0 önde başlarsın.Moral olarak yükseltir. böyle anları çok yaşadık. Bir yılbaşı günüydü. Gece kulübünden başka bir yere şov yapmaya gidiyorduk. Tam gece 24.00'da Boğaz Köprüsün'nde geçiyorduk. 'Rasim ne şanssız adamsın, yeni yıla benimle girdin' dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayşen işini çok severek yaptığı için her oynadığı rolü severek oynamıştır diye düşünüyorum."

ALİ POYRAZOĞLU

"Tiyatro seyircinin başı sağ olsun. Bilhassa torunun da başı sağ olsun. Hiçbir şey söylemek istemiyor insan bu durumlarda. Sessiz sedasız bir kadıncağızdı. Büyük bir oyuncuydu. Benim sahneye ilk beraber çıktığım oyuncuydu. O ve ablasıyla birlikte bir amatör tiyatroda oynamıştık.Domates güzeli olarak büyük şöhrete sahip oldu. Kendini mesleğine adamış, dengeli aklı başında ve de Atatürkçü, laik sağlam bir aydındı. Hepimizin başı sağ olsun."

MELEK BAYKAL

"Şimdi üzüntüm ikiye katlandı, torunu Emre'yi dinleyince... Ben de cuma günü maalesef sabah erken saatte turneye çıkıyorum. Ama sevgili Ayşen abla beni anlar. Onun için vazife her şeyden önce gelirdi. Maalesef onu uğurlayamayacağım ama dualarımı yollayacağım. Çok onurluydu, dimdik bir kadındı. Bir Cumhuriyet kadınıydı; bunlara çok ihtiyacımız var."