: Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi

13.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:27

Antalya'da üst geçitte ceketini yürüyen merdivene kaptırıp düşen alkollü vatandaş polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ayıltıldı. Şans eseri yaralanmayan şahıs, sağlık kontrolü sonrası arkadaşlarıyla birlikte taksiye bindirilip evine gönderildi.

EVİNE GİTMEK İÇİN ÜST GEÇİDE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.40'da Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mehmet P. (55) evine gitmek üzere bulvar üzerindeki üst geçide geldi.

POLİSİN DESTEĞİYLE AYAKTA DURABİLDİ

Aldığı alkol nedeniyle güçlükle ayakta durabilen Mehmet P., ceketini yürüyen merdivene kaptırdı. Vatandaşların yardımıyla ceketinin yırtılması ile kurtulan Mehmet P., hemen üst geçidin üzerine alındı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet P.'nin durumunun iyi olduğunu belirledi. Mehmet P., polis ve sağlık ekipleri tarafından asansörle zemine indirildi. Polislerin desteğiyle ayakta durabilen Mehmet P, daha sonra arkadaşıyla birlikte taksiyle evine gönderildi.

"DÜŞERKEN TUTMAYA ÇALIŞTIM"

Alkollü şahsın yanında olan Can Karayel, "Mehmet'i düşerken tutmaya çalıştım. Arkadaşım birden merdivenin başında düştü. Düşerken ceketi mi sıkıştı bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu