Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı
TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kesinlikle kullanmadığını aktardı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle taziyelerini sundu.
"ŞEHİT" İFADESİ KULLANILMADI
Üst düzey bir Türk yetkiliden edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'ye Kasım Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle taziyelerini sundu.
Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmadı.
Erdoğan, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulundu.
Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le yaptığı telefon görüşmesinde de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.