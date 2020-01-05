Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı
Haberler » Dünya » Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı - Haberler

Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı

TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kesinlikle kullanmadığını aktardı.

05.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:57
Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle taziyelerini sundu.

"ŞEHİT" İFADESİ KULLANILMADI

Üst düzey bir Türk yetkiliden edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'ye 'nin resmi unvanı münasebetiyle taziyelerini sundu.

Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmadı.

Erdoğan, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulundu.

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le yaptığı telefon görüşmesinde de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler