Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı
Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı. Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'nda AK Partililer ile polis arasında kavga çıktı.
Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı.
Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'nda kavga çıktı.
AK PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun oy çuvallarını topladığı spor salonunu basan bir grup AK Partili, önlerine çıkan herkese saldırdı. Grup, emniyet güçlerine ve o anları kaydeden vatandaşlara da saldırdı.
Seçim kurulunda görevli Samet Köroğlu isimli bir vatandaş ise, o anları "Eşkiyalar tarafından saldırı altındayız" notuyla duyurdu.
Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'ndan görüntüler:
YORUMLAR (3)
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AFİYET OLSUN :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Anlatmiyacagim görüyorsunuz anlatmaya gerek yok bunlariCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hem polise saldır hem eşkiya de yazık adam sabah 5 ten beri orada bekliyor saygınız olsun birazCevap Yaz Yayından Kaldır