Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı

Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı.

Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'nda kavga çıktı.

AK PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun oy çuvallarını topladığı spor salonunu basan bir grup AK Partili, önlerine çıkan herkese saldırdı. Grup, emniyet güçlerine ve o anları kaydeden vatandaşlara da saldırdı.

Seçim kurulunda görevli Samet Köroğlu isimli bir vatandaş ise, o anları "Eşkiyalar tarafından saldırı altındayız" notuyla duyurdu.

Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'ndan görüntüler: