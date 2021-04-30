Üsküdar'da 'kadınlar camiye giremez' kavgası

Üsküdar'da bir şahıs, camiye girerek namaz kılmak isteyen kadınlara engel olmaya çalışırken, "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim için havasın!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen kadın ve orada bulunan erkekler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada bir hayli yankı uyandırdı.

Camiye girerek namaz kılmak isteyen İlahiyat Fakültesi mezunu bir kadına engel olmaya çalışan bir şahıs, peygamberin bu konuyla ilgili bir hadisi olduğunu öne sürerek, kadının hadislerden uzak yaşadığını dile getirdi.

"BENİM GÖZÜMDE HAVASIN!"

Tartışma sırasında peygamberin hadislerini okuması gerektiğini söyleyen şahıs, "Peygamberin hadislerini okuyun. Sen benim için havasın" ifadelerini kullandı.

"SİZDEN DAHA ÇOK ŞEY BİLDİĞİME YEMİN EDEBİLİRİM"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu dile getiren kadın ise, "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterdi ve camiden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ OLUŞTU

Tartışmanın yaşandığı sırada vatandaşlardan birinin o anları kayıt altına alması ve sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla birlikte, Twitter kullanıcıları da büyük tepki gösterdi.