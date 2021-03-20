Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı
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Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı

20.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:27
Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Üsküdar'da yapımı devam eden bir inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Üsküdar'da yapımı devam eden bir inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesinde yapımı devam eden bir inşaat temelinde çalışan Mehmet Coşar'ın üzerine toprak kütlesi düştü. Toprak altında kalan ve yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri toprak altından Mehmet Coşarı çıkararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Mehmet Coşar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralan arkadaşını toprak altından kurtarmaya çalışan Ahmet Yılmaz, "Yağmurun etkisiyle yumuşayan toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı. Biz de çay molasındaydık. Hemen müdahale ettik. Ekipler geldi kurtardı. Sağlık durumu iyi bununla geçmiş olsun" diye konuştu.

(İHA)

Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı
Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı
Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı
Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı
Üsküdar'da inşaat temelinde toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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